Названы пять самых популярных у россиян направлений для путешествий на поезде летом

Москва, 8 мая. Анапа и Петербург заняли первые строчки в списке наиболее востребованных среди россиян направлений для путешествий на поезде будущим летом, показало исследование сервиса Tutu.ru.

Высоким спросом у жителей РФ также пользуются Москва, Казань и Симферополь. В число мене популярных направлений вошли: Лазаревское, Евпатория, Ейск, Новороссийск, Сочи, Туапсе, Адлер и Феодосия.

Путешественники из Москвы и Петербурга активно бронируют на лето билеты в доступные зарубежные страны, пишет ТАСС. Речь идет о Белоруссии (Минск, Орша, Брест) и Абхазии (Гагра, Сухум, Гудаута).

В Tutu.ru также узнали, куда россияне предпочли отправиться на майские праздники. Оказалось, что значительная часть граждан выбрала для отдыха Крым. Многие решили посетить Сочи.