Минпросвещения РФ намерено предотвратить попытки исказить историю ВОВ

Москва, 8 мая. Россия будет противостоять искажению истории в школьных учебниках и во всей системе образования, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Факты и историческую память о войне необходимо сохранить в первозданном виде, заявил министр на награждении победителей Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». По словам Кравцова, Минобразования РФ намерено предотвратить попытки исказить историю в угоду политическим настроениям или по любым другим причинам.

Просветительский проект «Без срока давности» запустили в России по инициативе президента Владимира Путина. Организаторы мероприятия стремятся сохранить память современников о Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

Специалисты Минпросвещения РФ обнаружили учебник истории, в котором неточно отражены события Сталинградской битвы. Это пособие использовали в некоторых колледжах страны. В то же время ведомство не нашло ошибок в школьных учебниках страны.