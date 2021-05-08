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Мать Стаса Пьехи выступит в суде против ветеринаров

Общество
Мать Стаса Пьехи выступит в суде против ветеринаров
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 8 мая. Актриса и эстрадная исполнительница Илона Броневицкая выступит третьим лицом в суде против ветеринарной клиники, сообщил источник ФАН.

Мать певца Стаса Пьехи является учредителем и руководителем предприятия АНО «Центр содержания бездомных животных». У организации есть несколько контрактов с местными администрациями Москвы и Подмосковья на отлов безнадзорных животных и помещение их в центр.

Перед тем, как попасть на содержание, собаки и кошки должны пройти осмотр у ветеринаров и карантин. Для этого администрациям приходится заключать отдельные контракты с ветеринарными клиниками. В 2020 году администрация поселения Первомайское заключила подобные соглашения с центром Броневицкой и клиникой «Бобчелла».

Сумма контракта с указанной клиникой составила 10 миллионов рублей, однако соглашение недовыполнили на 1,75 миллиона. Администрация Первомайского потребовала вернуть эти деньги, но «Бобчелла» находится на грани разорения из-за пандемии, а ее счета заблокированы ФНС из-за неуплаты налогов.

В итоге Первомайское заявило Броневицкую и ее организацию третьим лицом. Они должны будут подтвердить в суде количество привезенных и принятых собак и кошек.

Организация матери Стаса Пьехи продолжала наращивать обороты, несмотря на пандемию. Так, за декабрь прошлого года она заключила контрактов на сумму свыше 50 миллионов рублей.

пьеха ветеринары броневицкая
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