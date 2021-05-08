Президент Азербайджана направил поздравление Путину по случаю Дня Победы

Баку, 8 мая. Президент России Владимир Путин получил поздравление по случаю Дня Победы от азербайджанского коллеги Ильхама Алиева.

Азербайджанский лидер в поздравлении выразил надежду на стратегическое партнерство Москвы и Баку, а также пожелал счастья, благополучия и успехов ветеранам и труженикам тыла.

«9 Мая занимает особое место в славной летописи наших народов, как символ беспримерного мужества, героизма и самоотверженности», — говорится в послании Алиева.

Также глава государства рассчитывает на многоплановое взаимодействие между Россией и Азербайджаном.

Ранее Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ. Он призвал руководителей противостоять попыткам переписать историю.