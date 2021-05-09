Что еще нужно сделать для защиты правды о войне? Колонка Сергея Малинковича

Группа депутатов Государственной думы России внесла законопроект, предусматривающий введение ответственности за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Изменения хотят внести в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Новой статьей планируют запретить «отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран оси». Я полностью поддерживаю любые инициативы такого рода, но не уверен, что одних лишь строгих законов и ужесточения ответственности за их нарушение будет достаточно, чтобы противостоять негативным тенденциям.

За последние годы аналогичных законов или других инициатив подобного рода принято немало. Но опасность искажения истории, беспамятства и еще большая опасность — опасность равнодушия к событиям Великой Отечественной войны со стороны новых поколений не исчезает. С чем же это связано и когда это началось? Надо отметить, за рубежом пересмотр истории Второй мировой войны начался еще в 1946–1947 годах ХХ века, то есть как только стали портиться отношения СССР и стран Запада — с началом холодной войны. Уже тогда говорилось о «борьбе двух тоталитарных режимов», особую значимость придавали пакту Молотова-Риббентропа, а также рассказам о жестком стиле управления «оккупированными» территориями со стороны Советского Союза по мере освобождения им стран Европы. Но все же тогда и десятилетиями позже западные пропагандисты основной упор делали на то, что, мол, основные битвы против фашизма прошли в Северной Африке и Нормандии. Вклад СССР в Победу почти никто не отрицал, это было невозможно, поскольку поколения, пережившие войну, составляли значительную часть населения планеты, но наш вклад преуменьшали как могли. И потому западная молодежь, родившаяся после 1945 года и выросшая к середине 60-х, мало что знала о подлинных и решающих событиях Второй мировой войны.

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Вот почему СССР, опираясь на более или менее реалистично мыслящие силы в США, запустил важный пропагандистский проект — сериал «Неизвестная война». Прославленный военный корреспондент Роман Кармен и популярный американский актер Берт Ланкастер, скрывая острые споры о контенте и комментариях за кадром, рассказывали иностранному зрителю историю Великой Отечественной войны. В большой степени сохранению исторической правды о событиях 1939–1945 годов служила и активность Движения сторонников мира, массового и очень разностороннего блока, конгломерата сил, которым искусно дирижировал (и материально поддерживал его) Советский Союз. Это позволяло СССР бороться с фальсификаторами истории и недоброжелателями, выходя далеко за рамки (все более сужавшиеся) традиционного коммунистического движения. Тематика правды о войне, о победе над фашизмом неизменно была и важной составной частью всемирных фестивалей молодежи и студентов многотысячных красочных и предельно медийных смотров молодежного актива планеты — той его части, которая не хотела слепо следовать за «американскими ценностями».

Всего этого сегодня почти нет (последний фестиваль состоялся в Сочи в 2017 году и был со стороны РФ подчеркнуто деполитизированным), но я полагаю, что такие формы работы не меньше помогли бы нашей стране в борьбе с искажением истории, чем все новые и новые важные законы, принимаемые Госдумой. О чем не приходилось задумываться СССР, так это о борьбе за историческую правду внутри страны. В советском обществе шли острые дискуссии о событиях Великой Отечественной войны, начались они сразу после 1945 года. Но характер этих дискуссий касался т. н. правды о войне в искусстве, тех средств, которыми художник или публицист должен отображать военную реальность, характеров героев и самих героев и т. д. Эти увлекательные споры, в которых и по сей день каждому из нас ближе какая-то одна сторона, ничем не угрожали исторической правде. Они лишь стимулировали в обществе и особенно среди молодежи интерес к военному периоду.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Дело в том, что активность и вовлеченность во все дела нескольких поколений ветеранов войны долгое время надежно гарантировали нашу страну от опасной нравственной эрозии пренебрежения к подвигу дедов и отцов. Совсем не только государственная политика, а именно эта активность ветеранской части советского гражданского общества, неформальное участие ветеранов в процессе воспитания юношества, гарантировали консенсус по вопросу о значении и правдивости изложения событий Великой Отечественной войны вплоть до второй половины 80-х годов. Сегодня в России нам, патриотическим силам, гораздо сложнее бороться против попыток исказить правду о войне. СССР контролировал значительную часть мира. Говоря языком советского агитпропа, щупальца западной пропаганды не могли пробиться дальше крепких стен железного занавеса в Восточной Европе, Монголии и даже на Кубе. Кстати, в советское время кубинское руководство прилагало немало усилий, чтобы подробно рассказать нескольким поколениям жителей Острова свободы о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Именно советские фильмы военной тематики переводились на испанский, демонстрировались по местному телевидению. Сегодня же мы почти лишены таких искренних союзников, но основная проблема в том, что долгие годы была ослаблена и наша собственная работа по защите исторической правды.

А враги такой, казалось бы, неоспоримой правды появились в нашем обществе в большом количестве. Они действуют искусно. Редко когда либералы и демократы скажут, что они не ценят подвиг советского солдата. Нет, эти новоявленные национал-предатели еще с ельцинских времен заводят речь о том, что народ честно сражался, изнывая под гнетом «такого же тоталитарного режима» и т. д. Часть оппозиции, атакуя власть, на что она, безусловно, имеет право в рамках действующей Конституции, зачастую распространяет свои атаки и на т. н. духовные скрепы, включающие в себя защиту исторической правды о Великой Отечественной войне. Примечателен и недавний эпизод с осужденным уголовным судом политиканом, когда последний пытался делать себе пиар, явно задевая человеческое достоинство ветерана Великой Отечественной войны. Против всех подобных явлений, конечно, нужны и действующие, и новые суровые законы. Но только ими проблему не решить, как не поможет решить ее формальное отношение к подвигу советского человека в годы войны.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Многие тревожные тенденции проявляются далеко за пределами лагеря ненавистной мне либерально-радикальной оппозиции. Недавно провинциальный руководитель одной из провластных молодежных организаций, желая поздравить ветеранов, написала в соцсетях обращение, состоящее не только сплошь из орфографических ошибок, но и содержащее предложения, лишенные смысла. Скандал был большой. Резонно поставить под сомнение как искренность автора поздравления, так и адекватность юной «патриотки», по крайней мере, в момент написания ею резонансного твита. В другой раз представители этой же провластной молодежки, копирующей название подпольной комсомольской организации в годы войны, возложили цветы к захоронениям венгерских легионеров-оккупантов, перепутав их с могилами жертв войны. И дело не только в досадной путанице и в незнании юными функционерами исторических фактов, а в том, что многое делается более чем формально. Противоречивые впечатления оставил и вышедший недавно фильм о Зое Космодемьянской. Всецело поддерживая обозначившуюся не так давно тенденцию в отечественном кино обращения к периоду Великой Отечественной войны, не могу не высказать недоумения концептом авторов фильма о комсомолке Зое. Отчего-то в дорогостоящей картине, профинансированной государством, Зоя предстает лишь исполнителем воли вездесущего Иосифа Сталина. Верховный появляется на всех этапах жизни и подвига девушки. В каком-то смысле это действительно было так, но истина состоит в том, что и формирование характера Зои, и причина ее решения добровольно пойти в диверсанты, и ее готовность исполнить задание командования, и ее поведение после ареста и во время гибели диктовались ею самой, моральным климатом всего советского общества, воспитанием в семье, саморазвитием, богатым и сложным внутренним миром девушки. Вмешательства Сталина не требовалось, его роль ограничивалась грамотным руководством советской страной. Так что трактовка, предложенная авторами фильма, не укрепит связь поколений, не защитит правды — лишь оттолкнет думающую часть молодежи.

А случай, произошедший недавно в Твери, где на торжественно открытой участнику войны мемориальной доске нанесли надпись «Герой СОВЕЦКОГО Союза»! Можно было бы понять эту ошибку в одной из зарубежных стран, но не в такой исконно русской области, как Тверская губерния.

transport.pskov.ru / Пресс-служба комитета по транспорту Псковской области

Какие же законы помогут нам против вышеперечисленных мной явлений — не менее опасных, чем агрессивные действия Запада и его приспешников на постсоветском пространстве?

Есть еще один важный аспект. Дискуссии среди ученых и творческих работников о причинах тех или иных событий Великой Отечественной войны, в том числе о пакте Молотова-Риббентропа, о репрессиях в СССР в отношении высшего командного состава накануне войны, о неоправдавшихся ожиданиях многих участников войны, либерализации жизни в СССР после войны, о причинах неудачи, например, Варшавского восстания, будут продолжаться. Дискуссии, споры, поиск новых фактов, их противопоставление, сопоставление с мнениями зарубежных историков — все это естественно для научной среды, не стоит этому препятствовать. Иной подход озлобит, оттолкнет от патриотических ценностей широкие круги научной общественности.

По моему глубокому убеждению, нам необходимо, помимо принятия правильных законов, развернуть широкую и искусную пропагандистскую кампанию за сохранение исторической правды и о Великой Отечественной войне, и Второй мировой. Вести ее внутри страны и за рубежом, но при этом опираться не только на провластные организации, поскольку разница между теми, кто гордо поднимает портрет Сталина, и теми, кто предпочитает использовать только нейтральный термин «советский народ-победитель», не принципиальна для выполнения нашей общей задачи — защиты исторической памяти. Нам необходимо также развернуть на многих площадках серьезную — без купюр — дискуссию о событиях войны, в том числе вызывающих споры, увлечь ею молодежь, увлечь все слои нашего общества, отрезав на эти площадки путь только тем, кто заведомо топчет память павших. Таким людям и организациям нет прощения.