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Нефтяник из ЯНАО приютил отбившегося от стада олененка

Общество
Нефтяник из ЯНАО приютил отбившегося от стада олененка
pixabay.com

Салехард, 8 мая. Пользователи Сети рассказали историю спасения новорожденного олененка, обнаруженного в Тазовском районе.

Сотрудник нефтедобывающего предприятия Афанасий отнес испуганное животное на месторождение и накормил его, сообщили в группе yanao.ru в Instagram.

Временно найденыш будет жить в доме нефтяника. Афанасий объяснил, что выпускать олененка в естественную среду в таком возрасте рано, детеныш еще не научился самостоятельно добывать себе еду. Когда молодой олень подрастет и окрепнет, им займутся профильные специалисты.

По словам авторов поста в Instagram, Афанасий не в первый раз протягивает руку помощи дикому зверю. Весной прошлого года он вместе с коллегами спас нерпу, застрявшую на льду.

Накануне неравнодушные жители Тверской области спасли лису, застрявшую между бетонными плитами, писал ФАН.

животные спасение олень хорошие новости россии
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