Посол России в Германии заявил о реализации «СП-2» до конца сентября

Берлин, 8 мая. Строительство газопровода «Северный поток — 2» может быть завершено до конца сентября текущего года. Об этом сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.

По словам политика, энергетический проект может быть реализован еще до выборов в бундестаг. В строительстве «СП-2» важное значение играют погодные условия.

«Если она (погода. — Прим. ФАН) будет лучше, то мы быстрее продвинемся вперед», — заявил дипломат.

Как стало известно ранее, германские «зеленые» выступили против реализации проекта «Северный поток — 2».