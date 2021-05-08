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Актер Станислав Бондаренко раскрыл секрет семейного счастья

Шоу-бизнес
Актер Станислав Бондаренко раскрыл секрет семейного счастья
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Кардашов

Москва, 8 мая. Популярный актер Станислав Бондаренко не скрывает своей семейной идиллии. Он счастлив в браке с бизнес-леди, состоявшейся моделью Аурикой Алехиной.

Для артиста этот брак стал вторым. Первой супругой Бондаренко стала коллега Юлия Чиплиева. Однако после рождения сына Марка пара подала на развод. Спустя несколько лет артист познакомился с Аурикой. У них закрутился страстный роман, и уже в первый год знакомства на свет появился их общий ребенок — дочь Алексия. А через полтора года пара вновь стала родителями: Алехина подарила актеру наследницу Микаэлу.

Станиславу Бондаренко часто приходится опровергать слухи и домыслы об его изменах и отношениях на съемочной площадке. Благодаря ролям в фильмах и сериалах за ним закрепился статус ловеласа и героя-любовника. Однако в жизни актер — заботливый муж и отец.

Бондаренко часто публикует снимки со своей супругой в Instagram-аккаунте. Поклонники не перестают восхищаться его семьей. Несмотря на то, что пара воспитывает двух детей, молодые родители всегда находят время друг для друга.

«Муж с женой всегда должны быть во всем компаньонами, чего мы и придерживаемся! Особенно вечерком пропустить по бокальчику глинтвейна», — отмечает актер в своем Instagram-аккаунте.

По словам Бондаренко, на их отношения с Аурикой никогда не влияли бытовые неурядицы. Чтобы сохранять романтику и страсть, супруги стараются как можно больше времени проводить вдвоем.

Недавно психолог Алена Форкунова объяснила, почему семейная жизнь может закончиться разводом. Замалчивание обид — только часть проблем некогда влюбленных друг в друга людей.

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