Водитель под моющего средства пытался ввезти в Калининградскую область 18 тонн алкоголя

Калининград, 8 мая. Сотрудники таможенной службы нашли в грузовом автомобиле спиртосодержащую продукцию, замаскированную под моющее средство.

По предварительным данным, в сопроводительных документах товар значился как жидкость для мытья посуды. Но во время проверки в емкостях находился другой продукт, сообщает пресс-служба региональной таможни. По факту произошедшего организована проверка и назначен ряд экспертиз, после которых они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Петербургские таможенники изъяли контрафактный табак и парфюмерию на сумму в 15 млн рублей в центре города. Они проводили рейд на территории рынка «Апраксин двор».