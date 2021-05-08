Частные инвесторы рассказали о своих доходах и убытках в пандемию

Москва, 8 мая. Заработать во время кризиса на бирже можно, однако есть риск потерять все. Частные инвесторы рассказали о своем опыте торгов во время пандемии.

Сергей Устинов назвал лучшей инвестицией акции стримингового сервиса Roku, которые он начал покупать еще в 2019 году. По его словам, он решил приобрести ценные бумаги этой компании, следуя советам трейдеров в Twitter. Продав весь пакет акций, Устинов получил доходность 200% в долларах.

Худшей инвестицией инвестор назвал вложение акций «Башнефти» в 2018 году. Как только в 2019 году компания отказалась повышать дивидендные выплаты, стоимость ее бумаг пошла вниз. Кроме того, определенное влияние оказало падение цен на нефть во время пандемии.

Радмир Дасаев считает лучшим вложением акции газовой компании Antero Midstream Corporation. В сентябре 2019 года акции компании торговались по 7,25 доллара. Они упали до 2,1 доллара из-за пандемии, но после сделки ОПЕК+ и на фоне господдержки со стороны США начали расти. Тогда инвестор и решил докупить их. В итоге ему удалось продать актив по 8,4 доллара и получить доходность 57%.

Убыток Дасаев понес, купив акции ретейлера Mary's по цене в 16,9 доллара. Как оказалось, впоследствии, у компании были большие долги, а после падения рынка стоимость ее акций начала снижаться, и инвестор продал их. Однако после действий регуляторов активы ретейлера выросли до 21 доллара.

«Сегодня бумага Macy’s стоит более 17$, если бы я держал ее и сейчас, то мог бы выйти в безубыток», — рассказал Радмир Дасаев РБК.

Старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов ранее сообщил о растущем в России спросе среди клиентов на IPO. Как объяснил специалист, интерес россиян к первичному размещению вызван притоком новых игроков на фондовый рынок.