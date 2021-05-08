Аналитики ждут взрыва американского финансового «пузыря»

Москва, 8 мая. Америка продолжает печатать доллары в огромных количествах. Эксперты считают, что скоро финансовая система США может не выдержать нагрузки.

Порядка 9 трлн долларов было напечатано Вашингтоном в предыдущем году. Руководство США намеревается продолжать регулятивную политику и наращивать обороты по выпуску новой денежной массы. Об этом пишет «Прайм».

Итоговая масса валюты в обращении может перекрыть с избытком настоящие потребности рынка, что выльется впоследствии в инфляцию и обрушение доллара. Так считает декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Бессмертная.

ФРС США использует выпущенные доллары для приобретения ценных бумаг. Это сказывается на росте рынков, а также на формировании «пузыря», так как ряд американских компаний показывает абсолютно неоправданный рост — S&P набрал уже больше 12%. Финансовый аналитик TradingView Игорь Кучма полагает, что большие массы долларов в обороте обязательно приведут к повышению цен на товары и услуги.

Ранее, представители китайской общественности указывали на то, что руководство России может «наказать» Соединенные Штаты за чрезмерное увлечение печатным станком.