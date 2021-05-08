Отец и дочь погибли из-за разгерметизации самогонного аппарата в Мурманске

Мурманск, 8 мая. Отравление газом после возгорания самогонного аппарата привело к смерти мужчины и его ребенка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Источник ФАН сообщил, что 31-летний отец, находясь в квартире с девятилетней дочерью, оставил без присмотра самогонный аппарат и не заметил, как он разгерметизировался.

По словам собеседника, произошла утечка газа. Члены семьи умерли. После происшествия следователи изъяли из дома аппарат для проведения проверки. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее ФАН сообщал, что мужчина и его дочь отравились продуктами горения.