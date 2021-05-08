Посольство Великобритании получило приглашение на парад Победы

Москва, 8 мая. Британское посольство в Москве получило приглашение на парад Победы, который состоится на Красной площади. Представитель дипломатической миссии посетит мероприятие в честь 9 Мая.

Парад Победы посетит исполняющая обязанности заместителя британского посла Джулия Крауч. Об этом российским СМИ сообщили в пресс-службе посольства.

Ранее стало известно, что репетиция самой эффектной части парада прошла в подмосковной Кубинке. Праздничное мероприятие, посвященное 76-й годовщине Великой Отечественной войны, пройдет на Красной площади в воскресенье. Предполагается, что в нем примут участие более 12 тысяч военнослужащих.