Президент Сербии назвал международное право мертвым

Белград, 8 мая. Международное право давно мертво и похоронено, а отношениями между странами правят лицемерие и двойные стандарты. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Политик выступал на церемонии памяти на месте концлагеря Доня-Градина (энтитет Боснии и Герцеговины). По его словам, существуют три вещи, которые необходимо запомнить народу республики.

«Первое: мир, мир, мир, это самое важное», — сказал Вучич.

Второй вещью является то, что сербы должны быть частью международного сообщества и никогда не должны быть изолированы. По его мнению, третьим фактором стало то, что международное право похоронено. Сейчас политикой мировых сил руководит лицемерие и двойные стандарты.

Ранее стало известно, что Александр Вучич направил поздравления с Пасхой президенту РФ Владимиру Путину.