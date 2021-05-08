Американские ученые рассчитали опасность цунами для прибрежных городов

Вашингтон, 8 мая. Группа ученых из Университета Иллинойса провела эксперимент и рассчитала риск возникновения цунами по всему миру.

В ходе эксперимента ученым удалось создать виртуальную модель предполагаемой климатической катастрофы. Ее разработали при помощи новейшего компьютера Blue Waters. По итогам исследования они написали научную статью и опубликовали ее на портале PNAS.

Ранее было известно, что землетрясения, которые возникают из-за движения коры Земли являются причиной цунами только, если они провоцируют подводные оползни. Однако ученым удалось опровергнуть эту теорию.

«Установлено, что сдвиги земной коры под дном океана могут самостоятельно становиться причиной цунами. Это можно сравнить с резкими движениями миски с водой из стороны в сторону», — пояснили они.

Ученым удалось изучить основные типы разломов в определенных географических точках. Это позволило им найти различные места по всему миру, которые могут быть уязвимы в случае возникновения цунами.

В конце апреля россиянам показали ужасающие последствия остановки вращения Земли. Если планета мгновенно остановится, то находящиеся на ней объекты продолжат свое движение. Средняя скорость такого «полета» составит более 1,5 тысячи километров в час. Вместе с этим на планете поднимется сильнейший ветер, который вызовет множество гигантских цунами.