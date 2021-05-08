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Bloomberg: Безос намерен построить суперъяхту за 500 млн долларов

Экономика
Bloomberg: Безос намерен построить суперъяхту за 500 млн долларов
wikipedia.org  /  Seattle City Council from Seattle / CC BY 2.0

Москва, 8 мая. Джефф Безос, основатель Amazon и богатейший бизнесмен мира, строит себе одну из самых больших в мире парусных яхт. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Согласно данным американского агентства, трехмачтовая яхта длиной 127 метров обойдется миллиардеру примерно в 500 млн долларов. Также в пару к ней будет создана еще вспомогательная яхта, способная принимать вертолеты.

Биограф Безоса Брэд Стоун ранее сообщил в своей книге «Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire», что обе яхты по заказу бизнесмена строит нидерландская компания Oceanco. Представитель организации не дал комментарии Bloomberg.

Безос заказал постройку яхты еще «пару лет назад», до начала пандемии, а с приходом коронавируса спрос на дорогие яхты вырос, заметно превысив предложение, отметило агентство.

«Разместить заказ на постройку новой яхты сейчас невозможно, все слоты забронированы», — заявил глава отдела исследований суперъяхт компании VesselsValue Сэм Такер.

Трое богатейших людей мира по версии Forbes лишились за сутки почти 10 млрд долларов. Наибольшие потери коснулись именно Джеффа Безоса.

яхта безос бизнесмен
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