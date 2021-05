Bloomberg: Безос намерен построить суперъяхту за 500 млн долларов

Москва, 8 мая. Джефф Безос, основатель Amazon и богатейший бизнесмен мира, строит себе одну из самых больших в мире парусных яхт. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Согласно данным американского агентства, трехмачтовая яхта длиной 127 метров обойдется миллиардеру примерно в 500 млн долларов. Также в пару к ней будет создана еще вспомогательная яхта, способная принимать вертолеты.

Биограф Безоса Брэд Стоун ранее сообщил в своей книге «Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire», что обе яхты по заказу бизнесмена строит нидерландская компания Oceanco. Представитель организации не дал комментарии Bloomberg.

Безос заказал постройку яхты еще «пару лет назад», до начала пандемии, а с приходом коронавируса спрос на дорогие яхты вырос, заметно превысив предложение, отметило агентство.

«Разместить заказ на постройку новой яхты сейчас невозможно, все слоты забронированы», — заявил глава отдела исследований суперъяхт компании VesselsValue Сэм Такер.

Трое богатейших людей мира по версии Forbes лишились за сутки почти 10 млрд долларов. Наибольшие потери коснулись именно Джеффа Безоса.