Москва, 8 мая. Публицист Константин Кеворкян раскритиковал действия украинских властей по отношению к русскоязычным гражданам страны.

Кеворкян опубликовал материал, в котором подробно рассказал о поощрении неонацизма на Украине странами Запада. Автор напомнил, что за прошедший год в результате «политики апартеида и русофобии» в Незалежной закрыли 300 русских школ.

Публицист подчеркнул, что западные государства не просто «смотрят сквозь пальцы», но и поощряют антироссийские настроения на Украине.

«Запад финансово, политически, дипломатически поддерживает киевский режим, который впрямую обеляет и прославляет организаторов Волынской резни, прогитлеровских коллаборантов, соучастников Холокоста, прочих преступлений на оккупированной немцами и их европейскими союзниками территории Советского Союза», — пишет Кеворкян.

Он заявил, что постоянным «подзуживанием» Запад превратил Украину в политическое подобие гитлеровской Германии.

Ранее политолог Владимир Соловейчик рассказал, почему идеи нацизма становятся популярны у молодежи и что можно противопоставить этому явлению.