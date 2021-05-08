Журналист Кеворкян осудил поощрение украинского неонацизма странами Запада

Москва, 8 мая. Публицист Константин Кеворкян раскритиковал действия украинских властей по отношению к русскоязычным гражданам страны.
Кеворкян опубликовал материал, в котором подробно рассказал о поощрении неонацизма на Украине странами Запада. Автор напомнил, что за прошедший год в результате «политики апартеида и русофобии» в Незалежной закрыли 300 русских школ.
Публицист подчеркнул, что западные государства не просто «смотрят сквозь пальцы», но и поощряют антироссийские настроения на Украине.
«Запад финансово, политически, дипломатически поддерживает киевский режим, который впрямую обеляет и прославляет организаторов Волынской резни, прогитлеровских коллаборантов, соучастников Холокоста, прочих преступлений на оккупированной немцами и их европейскими союзниками территории Советского Союза», — пишет Кеворкян.
Он заявил, что постоянным «подзуживанием» Запад превратил Украину в политическое подобие гитлеровской Германии.
Ранее политолог Владимир Соловейчик рассказал, почему идеи нацизма становятся популярны у молодежи и что можно противопоставить этому явлению.