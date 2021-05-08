«Зенит» не смог победить «Уфу» в матче 29-го тура РПЛ

Уфа, 8 мая. Футболисты «Уфы» и петербургского «Зенита» завершили вничью матч 29-го тура чемпионата России по футболу.

Подопечные Сергея Семака не смогли обыграть «Уфу» в матче 29-го тура РПЛ, который прошел на стадионе «Нефтяник». В компенсированное к первому тайму время «Зенит» получил право на пенальти, однако удар Сердара Азмуна отразил голкипер хозяев Александр Беленов. В итоге зрители голов так и не увидели.

После этого матча «Зенит», досрочно выигравший чемпионата России по футболу, набрал 62 очка. В активе «Уфы» теперь 22 балла. Ничья с «Зенитом» позволила команде из Башкортостана подняться на 14-е место в таблице РПЛ, пишет «Петербургский дневник».

Ранее стало известно, что 32-летний полузащитник Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в «Зените». Его контракт с итальянской «Ромой» истекает летом 2021 года.