Тбилиси, 8 мая. Европейский союз внес залог за освобождение главы грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия, сообщило представительство ЕС в Тбилиси.

Согласно полученной информации, европейские представители заплатили 40 тысяч лари для освобождения из-под стражи господина Мелии. Такая инициатива последовала за договоренностями, достигнутыми между местными партиями 19 апреля текущего года при посредничестве Евросоюза.

Уточняется, что решение направлено на урегулирование политического кризиса, который сложился на территории Грузии.

Как стало известно ранее, обострение грузинского кризиса может развиваться по типу украинского Майдана. Об этом сообщил политолог Иван Аркатов.