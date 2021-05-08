Ливийские бандформирования пытались штурмовать штаб-квартиру Президентского совета

Триполи, 8 мая. Группа вооруженных лиц совершила нападение на отель Corinthia в центре ливийской столицы, где находится штаб-квартира Президентского совета.

Боевики, принадлежащие к западным группировкам, 7 мая вечером прибыли на автомобилях и попытались окружить гостиницу. Они требовали увольнения министра иностранных дел временного Правительства национального единства (ПНЕ) Наджлы Мангуш и отставки главы Службы общей разведки (СОР) Хусейна аль-Аиба, назначенного на должность менее суток назад.

Члены Президентского совета при попытке штурма не пострадали. Председатель Мухаммад аль-Манфи срочно покинул гостиницу и сейчас находится в безопасности. Его первый заместитель Абдалла Лафи отправился в зарубежное турне, второй, Муса аль-Куни, в данный момент посещает город Убари на юге страны.

Злоумышленники потребовали вернуть на должность главы разведки Эмада Трабельси, назначенного предыдущим ливийским правительством во главе с Файезом Сарраджем, а также найти замену Наджле Мангуш, потребовавшей вывода из государства всех иностранных наемников.

Пресс-секретарь Президентского совета Наджва Вахиба выступила с официальным комментарием.

«Штурм, который произошел сегодня вечером в Триполи, был штурмом гостиницы, а не штаб-квартиры Президентского совета, у которого нет постоянной резиденции для проведения собраний», — уверяет Вахиба.

Она пояснила, что гостиница Corinthia в Триполи является лишь одной из штаб-квартир совещательного органа страны, и так как нападение произошло в выходной день, никто не пострадал.

За несколько часов до попытки штурма главари вооруженных группировок провели собрание на табачном заводе в Триполи. Здесь они и сформулировали свои главные цели — отставку Наджлы Мангуш и возвращение прежнего начальства разведывательной службы.

Тем временем министр иностранных дел ПНЕ Наджла Мангуш находится с рабочим визитом в южных городах государства, включая Сабху и Аль-Катрун — крайние населенные пункты на границе с Чадом и Нигером.

Президентский совет Ливии постановил возложить обязанности главы ливийской разведки на генерала Хусейна Мухаммада Халифу аль-Аиба.

Политические активисты и эксперты называют отставку Эмада Трабельси важным шагом. С 2011 года он является видным главарем вооруженных группировок. Подчиненные ему боевики совершили множество преступлений в столице.

Под начальством Трабельси органы разведки страдали от контроля со стороны вооруженных группировок и были весьма уязвимы, что в эпоху прежнего правительства открыто признавалось некоторыми высшими чиновниками.