Британцы призвали США заняться своими делами и прекратить провоцировать Россию

Лондон, 8 мая. Необдуманные действия президента США Джо Байдена в отношении России могут обернуться масштабным конфликтом. К такому выводу пришли читатели британской газеты Daily Mail.

Издание посвятило статью возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Публикация вызвала интерес у читателей, а также спровоцировала широкую дискуссию в комментариях к статье.

Британцы выразили уверенность, что политика США в отношении к России грозит конфликтом, последствия которого будут катастрофическими для всего мира.

«Мы стремительно шагаем к новой, никому не нужной войне. Было бы мудро пригласить Россию в НАТО, чтобы избежать конфликта», — пишет AAK123.

Читатели призвали Вашингтон прекратить провоцировать Россию и заняться своими делами, напомнив, что в США масса нерешенных экономических и социальных проблем.

«У США своих хлопот полон рот… Мы — Рим эпохи распада», — отмечает dc co.

Кроме того, британцы призвали Байдена провести публичные дебаты с Владимиром Путиным, а также выразили уверенность, что американский лидер не сможет на равных вести дискуссию с президентом России.

«Путин умеет отвечать на вопросы часами. Интересно, сдюжит ли Байден хотя бы парочку», — написал Tommy.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи российского лидера Владимира Путина со своим коллегой Джо Байденом. По его словам, российская сторона продолжает анализировать ситуацию относительно возможности саммита лидеров двух стран.