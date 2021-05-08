Восьмилетний ребенок выжил после падения с третьего этажа в Ленобласти

Тосно, 8 мая. Восьмилетний ребенок выпал с балкона квартиры в Тосно. Он не удержался, высунувшись из окна третьего этажа. Его госпитализировали.

Инцидент произошел в городе Тосно, в доме по улице Ленина. Мальчик выпал из окна и получил травмы. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшего ребенка в больницу. Ему оказывают всю необходимую помощь.

В ходе проверки выяснилось, что ребенок проживает в благополучной семье, которая не попадала в поле зрения полиции и органов опеки.

Похожий инцидент произошел ранее в Мордовии, сообщал ФАН. Мать сообщила, что вышла из комнаты на пару минут. За это время трехлетний ребенок успел пододвинуть стул к окну и забраться на подоконник. Его госпитализировали с травмами.