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Сотрудники ЦПВС РФ поздравили русскую общину Деръа с Днем Победы

Весь мир
Сотрудники ЦПВС РФ поздравили русскую общину Деръа с Днем Победы
Федеральное агентство новостей  / 

Русская община города Деръа отметила годовщину победы в Великой Отечественной войне. В честь этого знаменательного события сотрудники Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) РФ в Сирии провели гуманитарную акцию.

Подробности с места событий — в материале от специального корреспондента международной редакции Федерального агентства новостей.

Члены русской общины, проживающей в городе на юге Сирии, провели торжественное мероприятие, приуроченное к 76-й годовщине победы. Программа праздника включала в себя пение песен на русском языке и чтение стихов на военную тематику.

Сотрудники ЦПВС РФ стали гостями на этом мероприятии и со своей стороны поздравили русскоязычных жителей провинции со знаменательной датой.

После завершения официальной церемонии они провели гуманитарную акцию для местных жителей и раздали гражданам продуктовые наборы, дополнив их символическими подарками и сладостями для детей в честь праздника.

Русская община в сирийском Деръа получила гуманитарную помощь от ЦПВС РФ
Федеральное агентство новостей  / 

Русская община в Сирии в настоящее время в основном состоит из людей, переехавших в страну из-за работы или после вступления в брак с гражданами республики.

Аналогичную акцию в преддверии 9 Мая ЦПВС и Российский центр науки и культуры (РЦНК) недавно провели в Дамаске.

сирия цпвс рф
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