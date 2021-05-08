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Трехлетний мальчик пропал в Дагестане
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Сотрудник клиники рассказал о проблемах с памятью у Светличной после госпитализации
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Росгвардейцы задержали двух мужчин, обчистивших куртку посетителя бара в Северодвинске
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Крымский мост подсветили в цвет флага России ко Дню Победы
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Политика
Песков ответил на вопрос о планах Путина провести переговоры с президентом Киргизии
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Стали известны подробности создания президентской библиотеки Трампа
19:16
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Составлен список продуктов, которые ошибочно считают вредными
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Армия
В СМИ рассказали детали подготовки женского батальона к параду Победы в Москве
19:15
Экономика
Компания Tesla перенесла запуск завода по выпуску электрокаров в Европе
19:15
Общество
Сергей Безруков назвал роль в «Обители» одной из самых непростых в карьере
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19:12
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Трое подростков убили и ограбили 17-летнего юношу в Северной Каролине
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Армия
В Карабахе построили 30 блочно-модульных городков для российских миротворцев
19:11
Общество
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Происшествия
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В Эстонии высадился американский парашютный десант. События дня

Общество
В Эстонии высадился американский парашютный десант. События дня
wikipedia.org  /  Sgt. Daniel Cole

В Эстонии высадился американский парашютный десант

Около 800 парашютистов из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США высадились в Эстонии сразу после перелета из Северной Каролины. Высадка десанта производилась в ночь с 7 на 8 мая в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке, на парашютах выбрасывались не только бойцы, но также техника и оборудование. Командование Сухопутных войск США в Европе сообщило, что в десанте наряду с американскими парашютистами также приняли участие бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады армии Великобритании.

Путин поздравил страны СНГ с 76-летием Победы

В Эстонии высадился американский парашютный десант. События дня
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров и граждан стран СНГ. В поздравлении президент Российской Федерации отметил, что в странах бывшего СССР с особой гордостью и благодарностью чтят подвиг отцов и дедов, мужественно сражавшихся с врагом и самоотверженно трудившихся в тылу. Он призвал решительно противостоять попыткам исказить историю, пересмотреть итоги войны и оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками. По мнению российского лидера, традиции братской дружбы и взаимовыручки остаются незыблемой основой для развития конструктивных добрососедских отношений. В заключение Путин выразил благодарность всем ветеранам войны и труженикам тыла и пожелал им здоровья, благополучия и долголетия.

Премьер Чехии Бабиш призвал страны ЕС высылать российских дипломатов

В Эстонии высадился американский парашютный десант. События дня
vlada.cz  / Government of the Czech Republic

Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал остальные страны Евросоюза выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак поддержки. Об этом он заявил на саммите ЕС в Порту. Бабиш добавил, что на встрече в Португалии накануне вечером состоялась длительная дискуссия об инциденте во Врбетице, где выступили, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Поскольку нынешний саммит носит неформальный характер, никаких письменных решений принято не было. Более широкая дискуссия об отношениях с Россией, по словам чешского премьера, ожидается на следующем саммите Евросовета в конце мая.
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