В Эстонии высадился американский парашютный десант. События дня

В Эстонии высадился американский парашютный десант
Около 800 парашютистов из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США высадились в Эстонии сразу после перелета из Северной Каролины. Высадка десанта производилась в ночь с 7 на 8 мая в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке, на парашютах выбрасывались не только бойцы, но также техника и оборудование. Командование Сухопутных войск США в Европе сообщило, что в десанте наряду с американскими парашютистами также приняли участие бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады армии Великобритании.
Путин поздравил страны СНГ с 76-летием Победы
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля
Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров и граждан стран СНГ. В поздравлении президент Российской Федерации отметил, что в странах бывшего СССР с особой гордостью и благодарностью чтят подвиг отцов и дедов, мужественно сражавшихся с врагом и самоотверженно трудившихся в тылу. Он призвал решительно противостоять попыткам исказить историю, пересмотреть итоги войны и оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками. По мнению российского лидера, традиции братской дружбы и взаимовыручки остаются незыблемой основой для развития конструктивных добрососедских отношений. В заключение Путин выразил благодарность всем ветеранам войны и труженикам тыла и пожелал им здоровья, благополучия и долголетия.
Премьер Чехии Бабиш призвал страны ЕС высылать российских дипломатов
vlada.cz / Government of the Czech Republic
Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал остальные страны Евросоюза выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак поддержки. Об этом он заявил на саммите ЕС в Порту. Бабиш добавил, что на встрече в Португалии накануне вечером состоялась длительная дискуссия об инциденте во Врбетице, где выступили, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Поскольку нынешний саммит носит неформальный характер, никаких письменных решений принято не было. Более широкая дискуссия об отношениях с Россией, по словам чешского премьера, ожидается на следующем саммите Евросовета в конце мая.