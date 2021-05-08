В Эстонии высадился американский парашютный десант. События дня

В Эстонии высадился американский парашютный десант Около 800 парашютистов из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США высадились в Эстонии сразу после перелета из Северной Каролины. Высадка десанта производилась в ночь с 7 на 8 мая в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке, на парашютах выбрасывались не только бойцы, но также техника и оборудование. Командование Сухопутных войск США в Европе сообщило, что в десанте наряду с американскими парашютистами также приняли участие бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады армии Великобритании.

Путин поздравил страны СНГ с 76-летием Победы kremlin.ru / Пресс-служба Кремля Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров и граждан стран СНГ. В поздравлении президент Российской Федерации отметил, что в странах бывшего СССР с особой гордостью и благодарностью чтят подвиг отцов и дедов, мужественно сражавшихся с врагом и самоотверженно трудившихся в тылу. Он призвал решительно противостоять попыткам исказить историю, пересмотреть итоги войны и оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками. По мнению российского лидера, традиции братской дружбы и взаимовыручки остаются незыблемой основой для развития конструктивных добрососедских отношений. В заключение Путин выразил благодарность всем ветеранам войны и труженикам тыла и пожелал им здоровья, благополучия и долголетия.