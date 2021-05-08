Ольга Бузова готовится к выписке из клиники после операции

Москва, 8 мая. Врачи разрешили певице и телеведущей Ольге Бузовой восстанавливаться дома после операции, которую она перенесла несколько дней назад.

Новостью о состоянии своего здоровья исполнительница хита «Мало половин» поделилась на странице в Instagram. Бузова опубликовала снимок из клиники и сообщила, что готовится к выписке.

«Поймала себя на мысли, что уже пятый день с одной прической. А это значит, что девочка идет на поправку. Ура! Мой лечащий врач отпустил «болеть» меня домой», — написала знаменитость.

Причину госпитализации телеведущая по-прежнему держит в секрете. На новом снимке можно заметить, что у нее перебинтованы ноги.

Об операции Ольги Бузовой стало известно 5 мая. Певица на некоторое время пропала из соцсетей, но затем записала видео для Instagram Stories и пожаловалась на плохое самочувствие. Знаменитость много плакала и даже вытирала слезы бинтами.