Певица Манижа провела первую репетицию на сцене Евровидения-2021 в Роттердаме

Роттердам, 8 мая. Участница Евровидения от России певица Манижа провела на роттердамской сцене Ahoy Arena первую репетицию своего конкурсного номера с песней «Русская женщина».

С этим номером уже через десять дней Манижа выступит в первом полуфинале международного музыкального конкурса под третьи номером. За репетицией артистки наблюдало большое количество журналистов удаленно в специально созданном онлайн пресс-центре. Кроме того, за подготовкой к конкурсу может следить любой желающий на официальном YouTube-канале конкурса.

Во время исполнения трека «Русская женщина» певица появилась на сцене в объемном костюме, которое было сшито из лоскутов ткани разных регионов России. Затем, как и на отборочном этапе, Манижа предстала в красном комбинезоне.

Одной из главных фишек номера стал фоновый экран, на котором артистке подпевают другие знаменитые российские женщины — среди них Ида Галич, Чулпан Хаматова, Татьяна Буланова, Александра Бортич, Нюта Федермессер и другие. В финале видеоролики сложатся в слова Russian Woman.

Бурные дискуссии вокруг Манижи и ее песни для Евровидения «Русская женщина» до сих пор не утихают. Даже многие звезды шоу-бизнеса считают, что Первый канал, организовавший отборочный тур, сделал большую ошибку, допустив данную артистку к конкурсу. После шквала критики в адрес конкурсантки за нее вступилась победительница Евровидения-2018 певица Нетта Барзилай.