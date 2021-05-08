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Структуры Навального не платят налоги и бросают сторонников без помощи

Общество
Структуры Навального не платят налоги и бросают сторонников без помощи
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 мая. «Фонд защиты прав граждан» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) скоро прекратит свое существование.

Сторонники осужденного блогера Алексея Навального получили задание — создать организацию для помощи тем, кто получил статью за участие, организацию и агитацию на несогласованные митинги. Планировалось, что один такой фонд будет охватывать сразу несколько регионов. Однако ответственные за это сподвижники Навального отличились нежеланием создавать подобные структуры, сообщил Федеральному агентству новостей (ФАН) источник в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Организации появились в Новосибирске, Уфе и Санкт-Петербурге под эгидой «Фонда борьбы с коррупцией»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). За все время существования «защитники» ни разу не помогли своим же сторонникам. Руководитель новосибирской НКО Сергей Бойко и вовсе проворачивал подозрительные схемы. «Фонд защиты прав граждан» в Новосибирске задолжал налогов на сумму 15,3 млн рублей. За организацией также числится исполнительный сбор на 816,6 тыс. рублей, сообщал ФАН.

Не менее известна Ольга Гусева — экс-руководитель штаба Навального2 в Санкт-Петербурге (региональное отделение штабов Навального — структурного подразделения ФБК1, включенного в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга). «Фонд защиты прав граждан» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) сторонница блогера создала в 2019 году и фактически единолично распоряжалась всеми делами не только этой организации, но и штаба. За все время Гусева заработала якобы 17 тысяч рублей. В 2020 году из-за многомиллионных долгов ФБК перешел на это юрлицо.

Федеральное агентство новостей сообщало, что девушка была замешана в финансовых скандалах. Так, донаты приходили на карту формального руководителя кампании Александра Шуршева, который снимал всю сумму и передавал в руки Гусевой, она же «пропускала» их через статьи расходов.

Что касается штаба в Уфе, то согласно материалам Арбитражного суда ФНС предъявила иск о банкротстве некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан». Штаб Навального был создан в 2019 году, его возглавила бывший налоговый аналитик в международных организациях PricewaterhouseCoopers и Deloitte Touche Tohmatsu Лилия Чанышева. Согласно данным суда, сумма исковых требований составляла 10 млн рублей. Штаб не платил страховые взносы на сотрудников, оформленных по трудовым договорам ГПХ.

Мосгорсуд назначил на 17 мая первое заседание по существу иска столичной прокуратуры о признании «Фонда борьбы с коррупцией» и «Фонда защиты прав граждан» (ФБК и ФЗПГ, признаны в РФ НКО-иноагентами), а также общественного движения «Штабы Навального» экстремистскими организациями.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

2 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

навальный фбк бойко гусева
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