Пользователи Сети сравнивают себя с упитанной белкой из новосибирского Академгородка

Новосибирск, 8 мая. Фотография толстой белки вызвала умиление у пользователей социальных сетей. Они узнали в зверьке себя.

Фотография толстой белки из Академгородка пришлась по душе пользователям социальных сетей. Многие из них пишут, что после шашлыков на майских праздниках выглядят примерно так же, как этот лесной зверек.

Белку с необыкновенно круглыми формами засняли местные жители. Вероятно, животное располнело из-за беременности или благодаря питанию, которым ее обеспечивают прохожие.

В середине апреля жительницы Краснодара спасла и выкормила двух новорожденных бельчат, писал ФАН.