Москва, 8 мая. Украина превратилась в чистильщика сапог большим господам из Вашингтона и Брюсселя. Об этом заявил депутат Госдумы России Руслан Бальбек.

Президент Владимир Зеленский обратился гражданам в Telegram-канале по случаю Дня памяти и примирения, который отмечается на Украине перед 9 Мая. Однако глава государства избегал терминов Великая Отечественная война и Советский Союз.

Бальбек считает, что украинский лидер совсем заврался. Зеленский, будь его воля, ветеранов войны объявил бы вне закона, чтобы не портить картинку «правильного» трактования истории.

«Впрочем, сегодняшняя Украина — это уже не государство, а чистильщик сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя», — сказал депутат.

Российский политик подчеркнул, что киевская власть не имеет собственного мнения. На Украине теперь все зависит от цены, передает слова парламентария РИА Новости.

Как стало известно ранее, журналисты предрекли болезненный удар для Украины из-за саммита НАТО.