Эксперты WEF ждут исчезновения ряда профессий в ближайшем будущем

Москва, 8 мая. Уже к 2022 году 75 млн человек могут лишиться рабочих мест. Такой прогноз представили эксперты Всемирного экономического форума (WEF).

Так, скоро могут исчезнуть профессии бухгалтера, нотариуса, кассира, курьера, охранника, водителя, секретаря. Также потеря работы может ждать фасовщиков, банковских работников, сметчиков, музейных смотрителей, корректоров, расшифровщиков и операторов call-центра.

Ключевым фактором вымирания этих профессий является то, что все больше и чаще появляются технологии и сервисы, заменяющие сотрудников этих сфер. Прежде всего, речь идет о низовых позициях, пишет РБК.

Изменения угрожают также служащим турагенств и риелторских контор: их востребованность падает у клиентов в связи с распространением специализированных интернет-платформ.

Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, представители каких профессий, по мнению россиян, получают несправедливо низкую заработную плату. Лидерами в списке оказались преподаватели, врачи и ученые.