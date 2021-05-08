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Нижегородская область доверит пожарную безопасность лесов квадрокоптерам

Общество
Нижегородская область доверит пожарную безопасность лесов квадрокоптерам
pixabay.com  /  Lars_Nissen_Photoart

Нижний Новгород, 8 мая. За пожарной безопасностью в лесных массивах будут следить почти 50 квадрокоптеров. Правительство региона уже успело оценить удобство и легкость в использования дронов и, главное, их эффективность.

«В 2020 году был апробирован новый метод мониторинга на территории лесного фонда Нижегородской области — с помощью квадрокоптеров. В прошлом году их насчитывалось всего 12, в этом году планируется приобрести еще 35 единиц», — сообщил глава регионального министерства лесного хозяйства Роман Воробьев.

Дроны могут выявить не только возгорания, но и нарушителей режима, которым может грозить штраф до полумиллиона рублей.

«Воздушный патруль» входит в наземный блок мониторинга пожарной опасности. Под чутким взором специалистов 214 маршрутов протяженностью в 14 тысяч километров. Им в помощь предоставлены 61 пожарно-наблюдательная вышка и квадрокоптеры.

За состоянием нижегородских лесов следят как с космоса, так и с самолетов. По контракту два аппарата в небе над областью за весь сезон проведут 500 часов.

Ранее ФАН писал, что жители Мордовии заплатят штрафы за майские шашлыки. В регионе действует особый противопожарный режим. Введен запрет на разведение костров и сжигание мусора.

россия нижегородская область особый противопожарный режим
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