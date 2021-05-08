Кравчук назвал условие для налаживания сотрудничества между РФ и Украиной

Киев, 8 мая. Двусторонние отношения между Россией и Украиной восстановятся, если ситуация в Донбассе решится в пользу Киева. Об этом заявил первый президент Незалежной Леонид Кравчук.

Глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу считает, что в случае вступления Украины в НАТО, расстановка сил изменится. По его словам, России придется якобы уйти с территории.

«Можно будет тогда наладить двусторонние отношения», — сказал Кравчук.

Бывший президент добавил, что в дальнейшем это позволит наладить торговлю и сотрудничество в других сферах.

Стоит отметить, что Киев с 2014 года проводит военную операцию на территории Донбасса. Жители региона отказались принимать итоги государственного переворота в стране и объявили о своей независимости. В ответ Киев ввел войска на территорию Луганской и Донецкой областей. Кремль неоднократно говорил о непричастности к гражданской войне в регионе.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что Украина может получить статус ядерной державы.