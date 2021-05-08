Преклонный возраст не мешает ветеранам ВОВ ставить уникальные рекорды

Москва, 8 мая. Преклонный возраст не является преградой для экстремальных увлечений и новых рекордов. Об этом рассказывается в сюжете RT, посвященном ветеранам Великой Отечественной войны.

Борис Графов, Мария Колтакова и Иван Курбаков давно перешагнули 90-летний рубеж, однако это не мешает им вести активный образ жизни.

Так, 91-летний Борис Графов увлекается банджи-джампингом. К настоящему моменту он совершил девять прыжков с высоты более 200 метров. По его словам, экстремальное увлечение по-настоящему позволяет ощутить свободу полета.

Марии Колтаковой 99 лет. К настоящему моменту она установила 14 рекордов. Несмотря на почтенный возраст, Колтакова продолжает кататься на танке и совершать прыжки с парашютом, передает RT.

Иван Курбаков является самым возрастным водителем в России. В настоящее время ему 100 лет, однако возраст не мешает ветерану управлять автомобилем.

Стоит отметить, что 9 Мая в России будут чествовать ветеранов Великой Отечественной. Фронтовиков осталось мало, но в российских семьях еще живы бабушки и дедушки, чье детство пришлось на годы войны. Корреспондент ФАН поговорил с писателем Александром Прохановым, актрисой Светланой Светличной, чтобы собрать их бесценные воспоминания.