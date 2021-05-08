Билет на концерт госпитализированной Ольги Бузовой можно купить за 49 тысяч рублей

Екатеринбург, 8 мая. Певица и телеведущая Ольга Бузова не стала отменять концерт в Екатеринбурге из-за операции. Выступление знаменитости запланировано на 14 мая.

Организаторы концерта ничего не слышали об отмене мероприятия после госпитализации Бузовой. На сайтах по-прежнему доступны билеты на выступление.

За самое дорогое место за столом придется заплатить 49 тысяч рублей. В продаже также есть билеты стоимостью по 42 тысячи рублей и стол за 15 тысяч. Столы с местами на двух–семь человек находятся в вип-ложах с отдельным входом и обслуживанием официантами.

Желающие посетить концерт Бузовой могут купить билет на место за барной стойкой за 7,5–8 тысяч рублей. Билет в фан-зону стоит 2,5 тысячи, а на танцпол — от 1,7 до 1,8 тысячи рублей.

Ольга Бузова перенесла операцию 5 мая и пока находится в больнице. Певица жаловалась поклонникам, что очень тяжело восстанавливается после хирургического вмешательства, постоянно плачет и страдает от слабости.

По данным анонимного источника, исполнительнице сделали не экстренную, а плановую операцию. Причину госпитализации Бузова пока держит в секрете.