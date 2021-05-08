Песков исключил проведение приема в Кремле в День Победы

Москва, 8 мая. Прием по случаю Дня Победы в этом году не запланирован. Об этом проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отвечая на вопросы журналистов РИА Новости о том, будет ли в этом году торжественный прием в Кремле в рамках празднования 9 Мая, пресс-секретарь президента России сказал, что прием не запланирован.

Остальные мероприятия, приуроченные к празднованию Великой Победы, состоятся в Москве 9 мая.

Как стало известно ранее, президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ.