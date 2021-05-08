Нефтедобыча в России может достичь докризисного уровня после 2025 года

Москва, 8 мая. Ряд экспертов предполагает, что уровень добычи черного золота в России не покажет докризисного уровня в ближайшие годы.

Производство нефти и нефтепродуктов в России на данный момент не достигло показателей, которые демонстрировались в стране до начала пандемии коронавируса. Согласно некоторым прогнозам, отрасль может долгое время придерживаться равномерных показателей, либо начнет ослабление после 2030 года. Об этом пишет газета «Известия».

Оценками поделились в профильных российских ведомствах. Предполагается, что уровень добычи не достигнет показателей 2019 года как минимум до 2025 года, а в 2030 году может начаться корректировка.

Базовый сценарий МЭР РФ говорит о том, что добыча нефти вырастет на 7,3% и составит 550 млн тонн, в период с 2023 по 2024 годы Россия выйдет на уровень в 560 млн тонн, но это будет меньше, чем до пандемии, когда страна добывала 568 млн тонн.

Тем временем, финаналитики ФБА «Экономика сегодня» озвучили свой прогноз по стоимости черного золота. Эксперты предполагают, что нефть вырастет до 70 долларов за баррель.