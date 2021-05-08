Экоцентр в Дагестане опроверг информацию о безопасности рыбацких сетей для тюленей

Махачкала, 8 мая. Представители Каспийского природоохранного центра опровергли информацию Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) об отсутствии случаев попадания тюленей в рыбацкие сети. Природоохранная организация предоставила ФАН соответствующее видео.

Ранее на дагестанском побережье Каспийского моря были обнаружены 170 мертвых тел краснокнижных тюленей. По данным Каспийского центра, у 11 из них отсутствовала шкура.

В опубликованном на сайте ВНИРО сообщении отмечается, что рыбный промысел не мог стать причиной гибели нерп. Более того, по информации научного института, тюлени еще никогда не попадали в рыбацкие сети и в целом они безопасны для этих млекопитающих.

«Заместитель директора ВНИРО Арсен Мирзоян отметил, что связь с промыслом кильки исключена. Судовой траловый промысел обыкновенной кильки в соответствии с правилами рыболовства завершен 31 марта, то есть более месяца назад. В прибрежных водах Республики Дагестан ведется традиционный локальный промысел рыбацкими артелями, использующими различные орудия лова, в том числе невода и ставные сети. Однако эти орудия лова имеют мелкую ячею и безопасны для тюленей. За всю историю промысла тюлени в эти сети никогда не попадали», — говорится в сообщении института.

В беседе с ФАН представители Каспийского природоохранного центра заявили, что категорически не согласны с этим утверждением. В организации уверены, что большая часть нерп становится жертвой рыбацких сетей.

«В основном тюлени гибнут как раз, попадая в сети. Этому есть многочисленные свидетельства очевидцев, фото и видеоматериалы», — сказал собеседник ФАН.

В качестве подтверждения своих слов он предоставил видео. На нем показано, как мужчина с помощью ножа освобождает запутавшегося в сетях тюленя и выпускает млекопитающее обратно в море.

В апреле 2020 года каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России. Этот вид обитает исключительно на Каспии, и находятся под угрозой исчезновения. За последние 100 лет их количество сократилось с миллиона до 70 тысяч особей.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана рассматривают возможность утилизации трупов 300 каспийских тюленей. Они также были найдены на побережье.