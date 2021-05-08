Влад Соколовский рассказал, что помогло его прадеду выжить на войне

Москва, 8 мая. Финалист седьмого сезона «Фабрики звезд» Влад Соколовский вспомнил о героизме своего прадеда Петра Григорьевича, пережившего три войны.

К началу Великой Отечественной войны родственник певца уже прошел Гражданскую войну и конфликт между СССР и Японией 1939 года. Домой он вернулся с ранениями, в том числе, с сильными повреждениями пальцев рук.

«Когда по стране разнеслось известие о нападении фашистской Германии, многие говорили ему, что он не сможет спокойно стрелять, бросать гранаты», — поделился Соколовский.

Несмотря на это, прадед исполнителя отправился добровольцем на фронт. Многие не понимали, что спасало мужчину — удача или военный опыт. Однако сам родственник Соколовского считал, что выжить ему помогло совсем другое.

«Прадедушка говорил, что его спасали только мысли о Вере — его жене, с которой они прожили к тому времени уже 20 лет», — подчеркнул певец в беседе с «Телепрограммой».

Влад Соколовский был женат на певице Рите Дакоте, от которой у него есть дочь Мия. Сейчас экс-супруга певца вместе с ребенком и новым возлюбленным живет на Бали. Исполнительница ранее жаловалась, что ее подруга чуть не погибла в страшном ДТП.