Представитель Гильдии риелторов Москвы рассказал о ценах на недвижимость

Москва, 8 мая. Жителям России рассказали о принципах ценообразования на жилищном рынке.

Глава комитета по законодательству в сфере недвижимости Гильдии риелторов Москвы Марсель Ахметшин рассказал о том, как в России происходит формирование цен на жилье. Об этом пишет «АиФ».

Эксперт считает, что инвесторы-девелоперы будут повышать цены на новостройки, что приведет к скорому подорожанию на первичном рынке. После больших строительных фирм увеличивать цены начнут небольшие компании.

Впоследствии, как полагает Ахметшин, владельцы «вторички» также поднимут цены на жилье, находящееся в собственности. Ассистент экономического факультета РУДН Василий Башуткин подчеркивает, что условия ипотеки и льготы влияют на цену недвижимости больше всего.

Связь наблюдается также и с другой стороны. Так, повышение стоимости жилья может повлиять на рост налога на российскую недвижимость, что в дальнейшем окажет эффект на финансовое состояние покупателей и продавцов.