Москва, 8 мая. Туризм Чехии понесет убытки, если российские путешественники перестанут посещать страну в связи с обострившимися отношениями между странами.

Ухудшение отношений Чехии и России никак не повлияет на поставку энергоносителей, в связи с тем, что российский бизнес не намерен терять прибыль, сообщил корреспондент издания Časopis argument Карел Ждярски. По его мнению, экономика Чехии понесет незначительные потери, если Россия откажется поставлять свою нефть, хотя в этом случае Чехии придется вложить весомые средства в НПЗ, созданные под российскую нефть марки Urals. Также, по мнению издания, в том случае, если «Газпром» откажет Чехии в поставках газа, то его можно будет восполнить СПГ.

Кроме того, маловероятными автор считает проблемы, которые могут быть связаны с поставками из России топлива для чешских АЭС, где монополия принадлежит российскому поставщику «ТВЭЛ». Подкрепляет он свои умозаключения уже озвученном ранее предположением о заинтересованности российского бизнеса в большой прибыли, а также тем, что это может подорвать авторитет России в сфере атомной энергетики во всем мире.

Ждярски также подчеркнул, что объем экспорта чешской продукции на российский рынок составляет всего 2% от общего экспорта страны за рубеж и, если этот сегмент будет прикрыт, то в целом рынок не пострадает.

Автор все же нашел и сферу, которая окажется в тяжелом положении, если отношения РФ и Чехии ухудшатся. По его мнению, самый значимый удар придется принять туристическому бизнесу. Только в 2019 году страну посетили около 550 тысяч россиян. Спад турпотока туристов из России будет трудно чем-то компенсировать.