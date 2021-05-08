Четверо пострадавших в ДТП на Ставрополье спортсменок находятся в тяжелом состоянии

Ставрополь, 8 мая. Четыре девочки, пострадавшие в ДТП 30 апреля, до сих пор находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Состояние четырех баскетболисток, которые были госпитализированы после страшной аварии в Ставропольском крае, в настоящее время оценивается как тяжелое, сообщает Минздрав. Врачи продолжают борьбу за жизнь девочек.

ДТП, в котором погибли пять волгоградских спортсменок, произошло 30 апреля возле хутора Ямки. Позже выяснилось, что водитель микроавтобуса, в котором ехала команда, не имел необходимых документов для перевозки детей, писал ФАН.