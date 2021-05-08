Володин почтил память павших в Великой Отечественной войне

Москва, 8 мая. Советские солдаты спасли мир от нацизма, поэтому важно помнить, какой ценой далась победа, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Парламентарий накануне Дня Победы почтил память погибших в Великой Отечественной войне и возложил цветы к мемориалу советскому солдату под Ржевом. В акции также принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Мир стоял на пороге гибели. И именно наш советский солдат спас мир от нацизма. Победа далась нам тяжело. Война прошла через каждую семью», — отметил Вячеслав Володин.

Ранее председатель Госдумы РФ предостерег Запад от попыток переписать историю и призвал не смешивать историческую память с экономикой. Если иностранные силы продолжат фальсифицировать факты, то это скажется на отношениях с Москвой, уточнил спикер.