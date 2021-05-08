Тарасов похвастался, что у них с Костенко есть «красная комната» для интима

Москва, 8 мая. Футболист Дмитрий Тарасов и его жена, модель Анастасия Костенко поделились с поклонниками некоторыми подробностями интимной жизни.

Тарасов и Костенко провели прямой эфир в Instagram и подняли довольно смелые темы. Например, футболист рассказал, что у них с женой есть специальная «красная комната» для любовных утех.

«Что там лежит? Классические атрибуты, никаких извращений», — отметил спортсмен.

Костенко и ее супруг используют различные маски и наручники. К атрибутам для интима, по словам Тарасова, они с женой прибегают по настроению. Например, на самого футболиста наручники еще ни разу не надевали.

«И вообще, мужчина должен все это покупать. Я хожу в специальные магазины, вообще не стесняюсь этого», — похвастался полузащитник.

Дмитрий Тарасов женат в третий раз, вместе с нынешней супругой он воспитывает двоих дочерей. У футболиста также есть дочь от первого брака. Второй женой спортсмена была певица и телеведущая Ольга Бузова, с которой они прожили чуть больше четырех лет. Ранее Тарасов сообщил о подготовке курса по воспитанию детей.