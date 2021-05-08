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Спасатели после наступления ночи приостановили поиски пропавшего на Камчатке Ми-2

Происшествия
Спасатели после наступления ночи приостановили поиски пропавшего на Камчатке Ми-2
wikipedia.org  /  Igor Dvurekov/CC BY-SA 3.0

Петропавловск-Камчатский, 8 мая. Поиски пропавшего вертолета Ми-2 на Камчатке временно прекращены. Утром сотрудники экстренных служб продолжат спецоперацию.

Как сообщил ФАН источник, вылетевшие на поиски Ми-2 два вертолета возвращаются на базу. Экипаж пропавшего с радаров судна не выходит на связь уже несколько часов.

Связь прервалась во время движения по маршруту через озеро Котельное. На борту были два человека: пассажир и командир, сообщал ФАН.

Воздушное судно принадлежит рыбно-консервному заводу. Санкционированный вылет был осуществлен на аэродроме Излучина, однако потом экипаж перестал выходить на связь.

вертолет поиски пропал
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