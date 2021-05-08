Нападение на отель в Триполи и визит главы МИД в Сабху — что произошло в Ливии 7 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 7 мая 2021 года.

Нападение на отель Corinthia

Вооруженные группы попытались штурмовать гостиницу Corinthia в Триполи, в которой проводятся заседания Президентского совета. Нападавшие скандировали лозунги, выражавшие недовольство министром иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Наджлой Мангуш.

Попытка штурма произошла сразу после собрания лидеров вооруженных группировок на табачной фабрике в Триполи. На встрече они выразили протест против отставки Эмада Трабельси из разведывательной службы и призвали к увольнению Наджлы Мангуш.

Члены Президентского совета при попытке штурма не пострадали. Председатель Мухаммад аль-Манфи в безопасности, первый его заместитель Абдалла Лафи находится в зарубежном турне, второй — Муса аль-Куни — в данный момент посещает город Убари на юге страны.

Происшествия

Члены «Шестой бригады» во главе с Хамидом аль-Атаиби, лояльным операции «Вулкан гнева», организовали в Сабхе акцию протеста против Наджлы Мангуш, заявляя, что она проводила собрания в деревне Аль-Катрун на юге Ливии со сторонниками присутствия в стране иностранных наемников.

Напомним, что ранее в ходе рабочей поездки в Италию глава МИД ПНЕ, напротив, заявляла о намерении нового правительства добиться вывода всех иностранных боевиков из Ливии, в том числе протурецких.

Протестующие призывали к отставке главы МИД ПНЕ и жгли покрышки напротив дома, где якобы остановилась министр во время своего визита на юг страны.

من امام المنزل المتواجدة به رأس الفتنه المنقوش بـ #سبها ، حيث ما حلت حل معها المشاكل والفتنه والقلاقل #ليبيا#طرابلس pic.twitter.com/WlXX3Xkhdm — Fahd Napoli (@NapoliFahd) May 8, 2021

Патрули безопасности Главного управления по защите электроэнергии предотвратили попытку кражи электрических проводов в районе Каср-ибн-Гашир в Триполи на фоне призывов компании General Electric решить проблему похищения электроэнергии.

Политика

Заместитель главы Президентского совета Муса аль-Куни обсудил с официальными лицами южных городов условия жизни местного населения, вопросы предоставления услуг и ситуацию с безопасностью в регионе.

Министр иностранных дел ПНЕ Наджла Мангуш прибыла в Сабху для проведения встреч с должностными лицами и представителями администраций населенных пунктов южного региона Ливии. Рабочий визит включает в себя переговоры с сотрудниками МИД на местах и выпускниками дипломатических вузов.

Палата представителей выразила резкое неприятие совместного заявления посольств пяти стран — Германии, Италии, Великобритании, Франции и США касательно важности поддержки ливийских властных институтов для своевременной подготовки к выборам.

«Это [заявление] представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела и нарушение границ дозволенного, что не служит интересам национального консенсуса, достигнутого большими усилиями на протяжении долгого времени», — говорится в заявлении Палаты представителей.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что недавний инцидент с рыболовецкими лодками и ливийской береговой охраной вызывает тревогу, учитывая, что прямые предупреждающие сигналы, направленные в сторону рыбаков, неприемлемы.

Экономика

Министр нефти и газа Мухаммад Аун обсудил с членами Высшего государственного совета южных регионов проект по созданию нефтеперерабатывающего завода, который поможет решить проблемы нехватки топлива и газа, а также предоставит новые возможности трудоустройства для молодежи.

Глава Центрального банка Садик Кабир рассмотрел возможность развития электронных платежных услуг с участием частного сектора. Это произошло во время заседания со служащими банка в его центральном офисе.

Муниципалитет Адждабии получил две пожарные машины, предоставленные Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в рамках инициативы по поддержке социального мира в ливийских городах и регионах.

Общество

Министр здравоохранения ПНЕ Али аз-Занати распорядился доставить новую вакцину против COVID-19 пациентам Центра диализа «Кордова» в Триполи. Данное решение принято после совершенного им инспекционного визита в медучреждение несколько дней назад.

Посол США в Ливии Ричард Норланд подтвердил поддержку Соединенными Штатами и американскими компаниями сектора здравоохранения в Ливии, включая предоставление вакцин против COVID-19. Это произошло на следующий день после его разговора с министром здравоохранения ПНЕ Али аз-Занати, который состоялся в дистанционном формате.