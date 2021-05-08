Женская группировка ВС РФ пройдет парадным расчетом в День Победы на авиабазе Хмеймим

Дамаск, 8 мая. Военнослужащие-женщины группировки Вооруженных сил России в Сирии пройдут отдельным парадным расчетом на авиабазе Хмеймим в День Победы.

Известно, что в торжественном мероприятии примут участие 40 женщин-военнослужащих. Об этом сообщила командир расчета Анастасия Гуляева.

«Все военнослужащие подходят очень ответственно к выполнению своих обязанностей, в том числе и к подготовке к параду. Ну, и у меня уже есть опыт командования подразделением, поэтому это тоже дает о себе знать, а военнослужащие женского пола действительно из разных подразделений, это накладывает свои особенности. Я думаю, мы справимся», — отметила Гуляева.

В женскую группировку входят представители службы материально-технического обеспечения, связисты и медики.

По словам командира парадного расчета, несмотря на жаркий климат и полтора часа тренировок под палящим солнцем, нет никаких сомнений в том, что «жемчужиной» парадного марша в День Победы станут именно женщины-военные.

Ранее военнослужащие ВС России завершили генеральную репетицию парада Победы на Красной площади.