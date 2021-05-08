Андрей Малахов расплакался в эфире своего шоу в выпуске в честь Дня Победы

Москва, 8 мая. Телеведущий Андрей Малахов показал несколько фрагментов из специального выпуска своей программы «Привет, Андрей!», который посвящен 76-й годовщине Великой Победы.

В студии Малахова собрались дети ветеранов и известные артисты, чтобы со слезами на глазах вспомнить героев Великой Отечественной войны. Весь выпуск они слушали песни военных лет, делились трогательными, а порой и трагичными историями о своих предках, которые прошли все ужасы войны.

Специальный выпуск открыла главная композиция наступающего праздника — «День Победы». Песню исполнили по видеосвязи ветераны, которым сейчас уже за 90 лет. Ведущий программы Андрей Малахов на своей странице в Instagram показал несколько фрагментов. Оказалось, что телеведущий, как и многие гости в студии, не смог сдержать слез, слушая героев войны.

«Накануне Дня Великой Победы в нашей студии будут звучать песни, которые помогали героям Великой Отечественной войны выжить и победить», — анонсировал выпуск Андрей Малахов.

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