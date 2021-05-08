Володин предостерег Запад от попыток переписать историю

Москва, 8 мая. Европейские страны, которые пытаются называть белое черным, могут пострадать сами. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин в преддверии Дня Победы.

По словам политика, Россия должна защищать свою историю. Страна будет развиваться только в том случае, если граждане будут опираться на преемственность поколений. Те государства, которые пытаются переписать историю, в итоге пострадают сами.

«Тот, кто построил государство на лжи, должен понимать, что это все недолго держится», — сказал Володин.

Спикер парламента также призвал Запад не смешивать историческую память с экономикой, поскольку это разные направления. Если иностранные игроки продолжат так делать, то это определенно скажется на отношениях с Москвой, говорится на сайте Госдумы.

Как стало известно ранее, Володин рассказал о работе над реализацией поручений президента РФ правительству.