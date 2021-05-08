Прокуратура начала проверку после попадания птицы в двигатель летевшего из Пулкова лайнера

Санкт-Петербург, 8 мая. Транспортная прокуратура примет необходимые меры после проверки орнитологической безопасности полетов в Пулкове.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку обеспечения орнитологической безопасности полетов в аэропорту Северной столицы, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Таким образом надзорное ведомство отреагировало на попадание птицы в двигатель лайнера, летевшего рейсом Санкт-Петербург — Набережные Челны. Несмотря на ЧП, самолет совершил посадку в штатном режиме, писал ФАН.