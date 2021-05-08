Звезда «Универа» Мария Кожевникова объяснила, почему больше не хочет заниматься политикой

Москва, 8 мая. Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова объяснила, почему не планирует возвращаться к политической деятельности после ухода из Госдумы.

В 2011 году актриса вступила в общественную организацию «Молодая гвардия Единой России», а затем была избрана депутатом в Госдуму шестого созыва. Кожевникова оказалась в комитете по культуре.

Политикой знаменитость занималась до 2016 года, а после отошла от этой сферы. Сейчас актриса продолжает сниматься и занимается благотворительностью. Чтобы помогать детям и школам, она объединила усилия со своим отцом, хоккеистом Александром Кожевниковым и с Вячеславом Фетисовым.

«Но это единичные случаи. Мы не можем делать что-то на уровне государства. Как бы я ни старалась, работая в Госдуме. Некоторые чиновники живут в другой реальности, не зная, что происходит в регионах», — сказала Кожевникова в интервью изданию «Слово и Дело».

Звезда «Универа» утверждает, что никогда не держалась за депутатское кресло. За время работы в Госдуме актриса приложила руку ко многим законопроектам. Например, она выступала за создание механизма государственного контроля за действиями управляющих компаний.

Мария Кожевникова работает над собственным кинопроектом и обещает, что зрители скоро его увидят. По словам актрисы, она вложила туда почти все свои сбережения.